Ajax wéér medicijn voor FC Utrecht

De middenvelder, in de Arena ditmaal actief als aanvaller, is de speler die dit seizoen (inclusief drie assists) bij de meeste Utrechtse goals is betrokken.



In de Arena was het al rap raak. Met Labyad die in de zesde minuut via de paal voor zijn eigen assist zorgde. Utrecht kwam prima uit de startblokken in een formatie die andermaal was gewijzigde. Cyriel Dessers zat op de bank. Mark van der Maarel vormde met Willem Janssen en Ramon Leeuwin een verdedigend blokje achterin. Compactheid was het sleutelwoord om een resultaat te pakken bij Ajax. Een tegenstander die al zo vaak het medicijn vormde in een periode dat Utrecht niet lekker in zijn vel zat. Ook nu kan Utrecht na een mindere reeks vooruit met het optreden in Amsterdam in het achterhoofd.



Lang leken de Domstedelingen af te stevenen op een remise, maar het was Labyad die anders besliste. Een voorzet van Sean Klaiber viel voor zijn voeten, de nummer 10 toonde geduld en overzicht en zocht met succes de verre hoek. Utrecht ontsnapte nog aan een penalty toen Mark van der Maarel vlak voor tijd hans maakte, maar verder kwam de zege in de slotfase niet meer in gevaar.