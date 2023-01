Alexandra Heerbaart schrijft historie met Oranje: ‘Leuk om mijn naam in de geschiedenisboeken te lezen’

De hockeywereld is in december naar binnen gedoken voor de zaalcompetitie. Daarnaast is er ook weer ruimte voor de grote internationale zaaltoernooien. De Covid-pandemie gooide de afgelopen jaren steeds roet in het eten. In december werd het EK gehouden en op 5 februari begint de mondiale krachtmeting in Zuid-Afrika. Pretoria is de plaats van handeling.