Algemeen Directeur FC Utrecht betreurt vertrek Fraser: ‘We wilden honderd procent door met Henk’

Barend­recht ontmaskert blunderen­de koploper GVVV: ‘Voor mij was dit gewoon een topwed­strijd’

Aanhaken of afhaken was het motto voor het wiebelende Barendrecht. Het werd voorlopig het eerste, dankzij een overtuigende uitzege op GVVV: 2-5. ,,In deze gekke competitie denk ik dat we tot het einde toe zullen blijven zeggen aanhaken of afhaken, want het is mega gek.”

4 december