‘Als Groningen wint, zou er dus crisis bij ons moeten zijn’

Een kleine geruststelling voor Advocaat, die gisteren tegen MVV zeven spelers miste, is de terugkeer van Sander van de Streek van een hoofdblessure en aanvoerder Willem Janssen en Urby Emanuelson van schorsingen. Wel mist hij nog altijd Oussama Tannane (scheenbeen) en Simon Makienok (knie). Jean-Christophe Bahebeck is er nog altijd niet bij, maar hij kan tegen NAC volgende week ‘misschien op de bank zitten’. Leon Guwara, de back die gisteren opvallend als linksbuiten stond opgesteld, is een twijfelgeval door knieklachten na het duel met MVV. Wel staat vast dat hij zondag sowieso niet weer als flankaanvaller zal starten.



Advocaat heeft zijn eerste tien dagen als trainer van FC Utrecht erop zitten en ziet mondjesmaat progressie. ,,Ik heb een groep gezien die graag wil. Het voetbal moet sowieso beter en we zijn nog een beetje zoekende naar de samenwerking. De juiste formatie hebben we in mijn ogen nog niet. Dat duurt wat langer. Gisteren was niet geweldig, maar de jongens toonden wel een goede instelling. De afgelopen twee wedstrijden waren leerzaam. We misten – en dat is geen excuus – gisteren toch vijf, zes spelers en niet de minste. Die gaan geleidelijk weer spelen en trainen. Zonder dat het punten mag kosten, heeft dat wel tijd nodig.”