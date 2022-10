Ambitieus Maarssen wacht nog op eerste zege: ‘Laat de mensen maar praten, wij zijn blij met de trainer’

,,Als we vandaag verliezen? Dan vliegt de trainer eruit”, voorspelde teammanager Herman Jansen zaterdag voor aanvang van het uitduel bij Benschop. Jansen, één van de stuwende krachten achter de ambities van Maarssen, zei het met een knipoog, maar dat de ploeg niet best aan het seizoen is begonnen, is een understatement. Het elftal van Kirtan Boedhoe kreeg in de voorbereiding een enorm pak slaag van Elinkwijk (7-2), verloor de eerste drie competitieduels en vloog na een 5-1 nederlaag bij Zuidvogels onlangs ook uit het bekertoernooi.