Amy Oostveen mikt met Fortissimo op promotie: ‘Ik ga niet bewust verliezen, dan blijf ik liever thuis’

Een jaar na de vrijwillige degradatie is Fortissimo hard op weg naar een terugkeer naar de eredivisie. Niet alle speelsters hebben daar trek in, aanvoerster Amy Oostveen wél. ,,Ik kan wel op de middellijn blijven staan, maar dan val ik in slaap.”