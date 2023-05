Anne Stellaard derde bij wereldkampioenschap fitnessrace Hyrox: ‘Ik moet tevreden zijn’

Een podiumplek was er zaterdag voor de Houtense atlete Anne Stellaard tijdens het WK Hyrox in Manchester. Bij de vrouwen in de leeftijdscategorie 35-39 jaar finishte ze met 01.12.13 uur op de derde plaats. ,,Er zat helaas niet meer in. Dus ik moet tevreden zijn,” aldus Stellaard, die zichzelf vooraf toch wel enige kans had toebedeeld op het veroveren van de wereldtitel.