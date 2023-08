Arbiter Arno Wateler stuurde KNVB een brief na missen promotie, maar slikt teleurstelling weg

De 52-jarige arbiter leidde in juni de nacompetitiefinale tussen DOSC en OSM’75. Door die aanstelling hoopte Wateler op promotie naar groep E, een categorie die recht geeft op het fluiten van wedstrijden in de tweede klasse. De teleurstelling was groot toen die promotie voor Arno, in tegenstelling tot broer Martin die ook een nacompetitiefinale mocht leiden, uitbleef.

Wateler zei in deze krant nog ‘een briefje naar de KNVB te sturen’. Dat deed hij ook. ,,Ik heb daarin wat dingen aangegeven. Ondertussen heb ik me ook ingeschreven voor de vervolgcursus SO II en heb ik daar de bevestiging voor binnen. Mijn doel is om komend seizoen in de top-3 te eindigen en het liefst als eerste. Met mijn broer Martin ben ik al een week of zes elke maandag en donderdag volop in training op de velden van IJFC. Daar zijn we de club dankbaar voor.”

Daar zitten nogal wat gerenom­meer­de ploegen in, waardoor het een verkapte tweede klasse is Arno Wateler

De teleurstelling over de gemiste promotie was groot, maar inmiddels heeft Wateler het losgelaten. ,,Ik heb een nieuwe baan als planner/werkvoorbereider waar ik negen uur per dag druk mee ben. Daar leer ik veel. Bovendien heb ik de nieuwe indeling gezien van de derde klasse. Daar zitten nogal wat gerenommeerde ploegen in, waardoor het een verkapte tweede klasse is. Dat zijn clubs van een redelijk niveau.”

Martin Wateler bereidt zich ondertussen voor wedstrijden in groep D, waardoor hij duels in de eerste klasse en vierde divisie krijgt. Na aanvankelijke twijfels ziet de 57-jarige arbiter uit IJsselstein de positieverbetering wel zitten. ,,Ik heb de indeling gezien en bijna alle clubs liggen binnen een straal van honderd kilometer. Ik ga ervoor. Laat die eerste wedstrijden maar komen.”

