Arbiter Van den Kerkhof maakte na overlijden van zijn vader kennis met warme kant van de voetbalwereld

Martin van den Kerkhof is net terug van een weekje Zeeland. Aan de kust blies hij met zijn gezin even uit. Met twee banen, naast scheidsrechter in het betaalde voetbal is Van den Kerkhof partner bij een accountantskantoor in Amstelveen, is het passen en meten met de vakanties, al blijft een klaagzang achterwege. ,,Het is heel leuk en af en toe een beetje hectisch.”