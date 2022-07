Arbitragecommissie ontbindt contract tussen FC De Bilt en Vink

Duatlete Ann net op tijd hersteld voor Wereldspe­len: ‘Ik ben niet zo van het meedoen om het meedoen’

Duatlete Ann Schoot Uiterkamp (37) neemt in het weekend van 16 en 17 juli deel aan de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham. De Utrechtse is net op tijd hersteld: een half jaar was ze uit de running. ,,Dan zegt je lichaam: nee, we gaan niet.”

12 juli