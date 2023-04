Bas Dost helpt FC Utrecht aan opgewekter humeur

Opeens was hij daar weer, Bas Dost. Op een avond waarop FC Utrecht lang dolend over het veld liep, zorgde de invaller voor de verlossing tegen FC Groningen (1-2). Zorgen blijven er niettemin, mentale en fysieke. Vooral het uitvallen van Ramon Hendriks in de Euroborg leidde voor een onbestendig gemoed. Een MRI-scan moet op korte termijn uitsluitsel geven.