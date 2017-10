Bekersprookje GVVV duurt voort na benauwde zege

Met een walk-over had niemand bij GVVV rekening gehouden. Wel dat GVVV als winnaar in het bekerduel tegen de Koninklijke HFC van het veld zou stappen. Maar dat de 1-0 winst voor de poorten van hel moest worden weggesleept, was buiten ieders verwachting.



GVVV speelde zaterdag dagen eerder immers dezelfde tegenstander één helft van de mat en vergat alleen de overmacht in ruime cijfers uit te drukken. Toen was het 0-2 bij rust in Haarlem, het had ook gemakkelijk 0-4 kunnen zijn. Goed, in de tweede helft nam de ploeg van trainer Niek Oosterlee gas terug, maar hield de voorsprong gemakkelijk overeind.