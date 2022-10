Bekijk hier alle uitslagen van de 3e klasse D zaterdag in District West 1

Dit weekeinde werd er weer volop gevoetbald door de clubs uit de regio. In dit artikel wordt een beknopte samenvatting van de diverse gespeelde wedstrijden in de 3e klasse D van district West 1 getoond.

VVIJ 1 wordt sterker en sterker in de 3e klasse. Ook de uitwedstrijd zaterdag tegen Houten 1 op Sportpark Oud Wulven werd gewonnen met 3-2. Dat betekent dat VVIJ 1 nu vijf overwinningen achter elkaar geboekt heeft. In de volgende wedstrijd, op zaterdag 5 november om 14.30 uur, speelt Houten 1 op bezoek bij Woerden 1. VVIJ 1 speelt dan thuis tegen Elinkwijk 1 op Sportpark Groenvliet.

In de 3e klasse heeft SV Nieuw Utrecht 1 zaterdag een makkelijke zege geboekt op Zwaluwen Utrecht 1911 1. Het werd maar liefst 7-1 voor de uitploeg. Lopik 1 is de volgende tegenstander voor Zwaluwen Utrecht 1911 1 in een uitwedstrijd. SV Nieuw Utrecht 1 speelt een thuiswedstrijd tegen IJFC 1 op Sportpark Rijnvliet. Beide wedstrijden worden op zaterdag 5 november om 14.30 uur gespeeld.

NiTA 1 heeft uiteindelijk drie doelpunten tegen Lopik 1 gemaakt in de thuiswedstrijd in de 3e klasse op zaterdag. De wedstrijd eindigde in 3-2. Het was de vierde wedstrijd zonder overwinning op rij voor Lopik 1. NiTA 1 heeft vier overwinningen en één nederlaag in de laatste vijf wedstrijden. De nederlaag was Lopik 1:s tweede nederlaag met één doelpunt verschil. In de volgende wedstrijd NiTA 1 op zaterdag 12 november om 14.00 uur, in een uitwedstrijd, tegen Zwaluwen Utrecht 1911 1. Lopik 1 speelt zaterdag 5 november om 14.30 uur thuis tegen Zwaluwen Utrecht ‘11 1.

DVSU 1 heeft zaterdag goede zaken gedaan door te winnen van JSV Nieuwegein 1. Het won in de uitwedstrijd in de 3e klasse met 0-1. Dit was de derde nederlaag met één doelpunt verschil van JSV Nieuwegein 1 dit seizoen. JSV Nieuwegein 1 speelt in de volgende wedstrijd uit tegen Vriendenschaar 1 op Sportpark Galecop, DVSU 1 treft Brederodes 1 in een thuiswedstrijd op Sportpark Lunetten. Beide wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 5 november om 14.30 uur.

IJFC 1 heeft Woerden 1 met 3-0 verslagen in de 3e klasse op zaterdag. IJFC 1 heeft twee overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag in de laatste vijf wedstrijden. SV Nieuw Utrecht 1 is de volgende tegenstander voor IJFC 1 in een uitwedstrijd. Woerden 1 speelt een thuiswedstrijd tegen Houten 1 op Sportpark Woerden. Beide wedstrijden worden op zaterdag 5 november om 14.30 uur gespeeld.

Elinkwijk 1 heeft haar thuiswedstrijd gewonnen tegen Vriendenschaar 1 op zaterdag in de 3e klasse. De wedstrijd eindigde op 3-1. Vriendenschaar 1's heeft nu vijf wedstrijden achter elkaar verloren. VVIJ 1 is de volgende tegenstander voor Elinkwijk 1 in een uitwedstrijd. Vriendenschaar 1 speelt een thuiswedstrijd tegen JSV Nieuwegein 1 op Sportpark Terweijde. Beide wedstrijden worden op zaterdag 5 november om 14.30 uur gespeeld.