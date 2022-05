Belangrijke punten DHSC, EDO zet stap naar de titel: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Ontroerend eerbetoon voor overleden Jan van Dam (30): ‘Kon mijn ogen niet van het spandoek afhouden’

Met een groot spandoek als eerbetoon aan de veel te vroeg overleden sportverslaggever Jan van Dam (30) liet een groepje FC Utrecht-supporters op de Bunnikside vrijdagavond zijn sociale hart zien. ‘Jan van Dam, voor altijd in ons rood witte hart’, stond op het doek. Zijn vader Harry, zelf aanwezig in het stadion, was ontroerd. ,,Ik kon mijn ogen niet van dat spandoek afhouden.”

