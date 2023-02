Bezige bij Boussaid bezorgt FC Utrecht een punt tegen PSV

FC Utrecht hield vanmiddag een punt over aan het thuisduel met PSV. Via doelpunten van Othmane Boussaid en Sander van der Streek werd het in stadion Galgenwaard 2-2.

Veel energie, maar nauwelijks rendement, krijgt Othmane Boussaid vaak te horen. En er schuilt zeker een kern van waarheid in de kritiek op de uit België afkomstige vleugelaanvaller. Negentien competitiewedstrijden speelde Boussaid dit seizoen voor FC Utrecht, waarin hij niet één keer scoorde en bij slechts twee treffers de aangever was. Geen aantallen waarvoor de fans van FC Utrecht op de banken staan, hoe hartverwarmend zijn inzet ook is. Maar vanmiddag zette de Belg Galgenwaard in vuur en vlam.

Na een saai half uur, waarin alleen Luuk de Jong namens de bezoekers een keer gevaarlijk werd, dwong Boussaid twee hoekschoppen af. De tweede viel voor zijn voeten, op een meter of twintig van het doel. Boussaid legde de bal een keer goed, haalde uit en een seconde later sloten de fans hem figuurlijk in de armen.

Te machtig

Zijn knal in de bovenhoek, rechts naast Walter Benitez, was de PSV-doelman te machtig. Twee minuten na de openingstreffer voorkwam Benitez wel een treffer van Taylor Booth, waarna Johan Bakayoko kort voor rust met een harde schuiver de stand gelijk trok: 1-1.

Volledig scherm Sander van de Streek (tweede van links) krijgt felicitaties van zijn ploeggenoten na de 2-2. © Pro Shots / Toin Damen

Twaalf minuten na de pauze ging FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas in de fout op een hard schot van diezelfde Bakayoko. Luuk de Jong tikte de rebound binnen. De VAR maakte het vlagsignaal van de grensrechter overbodig. Nu konden de Eindhovenaren niet lang van de voorsprong genieten, want drie minuten later rondde uitblinker Sander van der Streek een door Tasos Douvikas met de borst teruggelegde voorzet van Boussaid met wat geluk af.

Gas terug

Na de gelijkmaker namen beide ploegen wat gas terug, al bleven ze jagen op de winnende treffer. FC Utrecht deed dat de laatste tien minuten met Bart Ramselaar in de ploeg, als vervanger van Boussaid. De Amersfoorter maakte daarmee zijn rentree, nadat hij in mei een kruisband scheurde. Ramselaar stond amper op het veld, of hij zag Barkas zijn eerdere fout goedmaken. De Griekse goalie tikte een fraaie omhaal van Guus Til uit zijn doel.

Twee minuten voor tijd ontsnapte het elftal van Michael Silberbauer opnieuw, toen Til van dichtbij de paal raakte. Het bleek het slotakkoord van een aangename middag, waarin bezige bij Boussaid met een wereldgoal de hoofdrol voor zich opeiste. Zijn harde werken werd eindelijk een keer beloond.

