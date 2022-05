Bizarre wedstrijd UVV: drie rode kaarten, duel tijdelijk gestaakt, veldspeler pareert penalty

UVV kon zich bij winst verzekeren van de tweede plaats, wat een goede uitgangspositie oplevert in de nacompetitie. Het werd 2-2, maar UVV eindigde de wedstrijd met acht man en een veldspeler op doel. ,,We stonden 2-0 voor en er was niets aan de hand. Er is geen enkele vervelende overtreding geweest, niet eens een blessure. Sterker nog, het was een sportief duel. Maar voor ieder wissewasje kregen wij een kaart”, vertelt trainer Youssef Talha.