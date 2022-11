Blamage voor DHSC, thrillers bij Geinoord en Benschop: dit is het overzicht van de districtsbeker

In de tweede ronde van de districtsbeker liep het Utrechtse DHSC tegen een forse nederlaag aan. Eersteklasser BOL won met 1-5 in Ondiep. Het Veenendaalse VRC verraste daarentegen door WV-HEDW te kloppen. Wat gebeurde er nog meer op de voetbalvelden?

DHSC-BOL 1-5 (1-2)

1-1 Yassine Tekfaoui

Vierdedivisionist DHSC heeft zich op eigen veld enorm geblameerd tegen BOL. De ploeg van Ricky Testa La Muta ging met 1-5 onderuit tegen de eersteklasser. In Utrecht kwam de formatie uit Broek op Langedijk op voorsprong, waarna Yassine Tekfaoui de gelijkmaker aantekende. Na rust liep BOL uit naar 1-5. Testa La Muta kon niet beschikken over zijn keepers Niels Willemse (geblesseerd) en Nick Turksma (ziek), waardoor de doelman van O17 onder de lat stond. ,,Hij deed het verdienstelijk”, zei de coach. ,,Na rust zijn we op alle facetten afgetroefd. Het was een schandalige vertoning.” Voor DHSC betekent deze uitslag een slechte generale voor de topper van komende zaterdag tegen Eemdijk. Winst is noodzakelijk om de titelstrijd levend te houden.

EDO-Reiger Boys 4-4 (1-3) EDO verliest na strafschoppen

1-0 en 3-3 Jim Hogervorst, 2-3 Angelo Rutten, 4-4 Joeri de Caes

EDO liet zich vanavond op eigen veld verrassen door zaterdagderdeklasser Reiger Boys uit Heerhugowaard. De ploeg van Fabian Schaken knokte zich na rust knap terug van een 1-3 achterstand, maakte in blessuretijd de 4-4, maar miste in de noodzakelijke strafschoppenserie twee keer, terwijl de bezoekers vier keer raak schoten.

VRC-WV-HEDW 2-1 (1-1)

1-0 Robin Segers, 1-1 Rida Najib, 2-1 Daan Olde

Tweedeklasser VRC heeft zich ten koste van WV-HEDW geplaatst voor de volgende bekerronde. De Veenendalers verrasten vanavond met 2-1 de vierdedivisionist, dat met een half elftal beloften de klus in Veenendaal probeerden te klaren. VRC kwam na een sterke start in de twaalfde minuut op voorsprong. Robin Segers was het mannetje, zoals hij zo vaak is in de reguliere competitie. WV-HEDW maakte voor rust gelijk en dicteerde in de leuke tweede helft. Maar de Amsterdammers lieten de kansen onbenut, hoewel ook Segers naliet om zijn tweede van de avond te maken. Uiteindelijk was het Daan Olde die voor het stuntje zorgde.

Swift (za)-Veenendaal 4-0 (1-0)

Veenendaal verloor uiteindelijk kansloos van vierdedivisionist Swift, maar de ploeg van trainer Tom Gesgarz kwam lang mee. ,,Vlak na rust kregen we een enorme kans op 1-1, maar uit de tegenaanval maken zij 2-0. Toen was het wel klaar”, aldus de trainer, die nog wel kans zag om twee O23-spelers te laten debuteren.

Scherpenzeel-Robinhood 4-0 (0-0)

1-0 Mark de Graaf, 2-0 en 4-0 Lars ten Teije, 3-0 Olivier Pilon

Scherpenzeel bereikte dankzij een uitstekende tweede helft de volgende ronde van het toernooi om de districtsbeker. De eersteklasser won met 3-0 van Robinhood. Halverwege stond het nog 0-0 in Scherpenzeel, maar toen Mark de Graaf in de 59ste minuut de openingstreffer aantekende, was de thuisploeg los.

Geinoord-Swift 2-2 (1-1) Geinoord wint na strafschoppen

1-0 Timo Meerding, 2-2 Eser Özkelit

Geinoord had het lastig tegen de zondagderdeklasser uit Amsterdam. ,,Ik vond het een goed voetballende ploeg, maar ben ook tevreden met ons eigen spel en de vechtlust die we na rust hebben getoond. Eindelijk zat het geluk ons een keer mee”, zei coach Gerrit Plomp.

Benschop-ZOB 0-0 (0-0) Benschop wint na strafschoppen

Benschop, dat in de eerste bekerronde eersteklasser Woudenberg na strafschoppen uitschakelde, herhaalde dat kunstje vanavond tegen ZOB. De ploeg uit Zuidoostbeemster maakte het Benschop lastig, maar het team van Raimond van der Kort hield stand. In de strafschoppenserie werd doelman Jesper van den IJssel, die twee penalty’s stopte, opnieuw de held.

