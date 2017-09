Blom en Gözübüyük fluiten Hercules en De Meern

De scheidsrechterscommissie stuurt Kevin Blom naar stadion Galgenwaard om Hercules – FC Groningen (18.30 uur) in goede banen te leiden. Serdar Gözübüyük laat anderhalf uur eerder aftrappen bij De Meern – PEC Zwolle. Beide arbiters zijn seniorscheidsrechters in Nederland en fluiten ook internationale wedstrijden.

Omdat Hercules – FC Groningen volgende week donderdag één van de live-wedstrijden is op FOX Sports, stuurt de KNVB ook een videoreferee naar Utrecht. Die rol neemt Pol van Boekel voor zijn rekening. Ook Van Boekel fluit in de eredivisie en internationaal. Hij ondersteunt aan de hand van beeldmateriaal Blom en zijn assistenten. Laurens Gerrets heeft dinsdagavond in Veenendaal (19.45 uur) de leiding over het bekerduel GVVV – FC Dordrecht. De Veenendalers zijn de eerste in de rij van drie regionale clubs die in actie komt tijdens de eerste ronde van de KNVB-beker.