Boussaid, ‘De Mug’ van FC Utrecht, begrijpt knorrende aanhang: ‘Die kritiek op mij is volkomen terecht’

De laatste training van FC Utrecht in aanloop naar het duel met FC Emmen, is halverwege als Othmane Boussaid (22) er een slalom uitgooit op de groene piste van Overvecht. Links, rechts, links. En daarna, na handig tussen de lange stelten van Bas Dost door te zijn geglipt, in één rechte streep door naar het ‘vijandelijke’ doel. ,,Ik hou van het avontuur”, zegt de Belg later, wanneer hij tegen het kleedkamergebouw staat aangeleund. ,,Acties maken is het allerleukste dat er is.”