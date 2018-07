Boussaid speelt met zijn hoofd, daarom kan hij meekomen met '1'

,,Het is een heel mooie ervaring om tegen een ploeg te spelen die meedoet aan de Champions League. Dat is natuurlijk een ander niveau”, aldus de piepkleine, iele middenvelder met razendsnelle voeten. Bijna had hij zelf bij een club onder contract gestaan die op dat niveau acteert. ,,Het is waar dat Manchester City me wilde, nog veel meer ploegen hadden interesse. Maar ik streef naar voetbal en keek naar het sportieve vlak. Dat is het belangrijkste. Types als ik kunnen het beste naar Nederland gaan. Ik wil hetzelfde te doen als Dries Mertens, die ook bij FC Utrecht speelde. Of als de Marokkaanse spelers die naar grote ploegen gingen.”



Mertens. Sinds directeur voetbalzaken Jordy Zuidam de vergelijking trok tussen Mertens en Boussaid wordt de middenvelder daar geregeld mee geconfronteerd. ,,En dat apprecieer ik heel hard”, zegt hij in vloeiend Vlaams. ,,Dat geeft een boost om te werken en om ongeveer hetzelfde te bereiken als hij heeft gedaan bij Utrecht.”



Hoe Boussaid zichzelf zou omschrijven? Ook dan gaat het meteen over wat het meest aan hem opvalt. ,,Ik ben een kleine speler. Niet zo groot. Ik speel uit de duels, dat is mijn talent. Daarom kan ik nu al met het eerste meetrainen. Omdat ik met mijn hoofd speel.”