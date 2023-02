Broers Eren en Erman Kurt leven mee met slachtoffers in Turkije: ‘Ik zag het huis van mijn opa en oma trillen’

Engin (29) verloor zijn vriend bij de aardbeving in Turkije, en nu is hij drijvende kracht achter giganti­sche actie

Een goede vriend van hem werd met zijn vrouw en hun twee jonge kinderen onder het puin vandaan gehaald. Ze hebben de ramp niet overleefd. Het verdriet bij de Utrechtse Engin Komurcu (29) is groot. Het gevoel van machteloosheid ook. Daarom zet hij zich met een groep Utrechters dag en nacht in om spullen in te zamelen voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije. ,,Onze vrachtwagens hebben toestemming om door te rijden.”