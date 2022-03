Cees Grimbergen kon bij FC Utrecht de oorlog voor even vergeten: ‘Blij verrast met hoe ze het PSV lastig maakten’

Voordat de wedstrijd tegen PSV (0-1) begon, was er een sfeeractie op de Zuidtribune met de Oekraïense kleuren. Wat vond je daarvan?

,,Een goede actie. Ik ben naar het stadion gegaan met de gedachte om even voor een paar uur de oorlog te vergeten en dat is, op dat moment na, grotendeels gelukt. Het was fijn om er weer even te zijn. Ik heb lekker in de zon gezeten, de sfeer was goed en zo heb ik het allemaal een uur of twee van me weten af te zetten in het stadion.”