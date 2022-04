‘Champions League’ van het 3 x 3 basketbal naar Utrecht

Teamcaptain Dimeo van der Horst blikt terug op de eerste Olympische Spelen met 3 x 3 in het Japanse Tokyo: ,,Ons olympisch debuut was een droom die uitkwam. Met de vijfde plaats die we daar behaalden, kwam ook gelijk de droom om in 2024 een medaille te winnen.’’

Gisteren tekende de FIBA (internationale basketbalbond) een meerjarig contract in Utrecht voor het organiseren van een World Tour-editie. Jesper Jobse van 3 x 3 Unites, zelf een voormalige en succesvolle speler, over het belang voor Nederland: ,,In de periode dat ik zelf speelde, wilde ik niets aan het toeval overlaten. Ik wilde op het veld zelf keuzes maken in plaats van dat anderen zeggen wat je doen moet. We hopen in Parijs een kans op medailles te hebben.’’

Met de World Tour in Utrecht krijgt Nederland automatisch een startplek. Daarnaast verdient Nederland met Team Amsterdam en Team Utrecht (samen TeamNL) recht op deelname aan buitenlandse World Tour- evenementen.

Ultiem doel

Jobse: ,,Het event moet impact hebben op alle facetten van de sport in ons land, met als ultiem doel de directe kwalificatie van de Orange Lions voor de Spelen van 2024. Voor mezelf is het ook een droom die uitkomt. Ik heb de hele wereld over getoerd. Het was jammer dat er geen thuiswedstrijden inzaten. Nu kunnen we ons als Nederland ook profileren.’’

Het evenement moet ook uitstraling geven aan de jeugd. In augustus verrijst op het Jaarbeursplein een stadion waarin onder meer King of Court (basketbal), padel en beachvolleybal wordt gespeeld. De World Tour is het afsluitende klapstuk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.