Concrete interesse in Gyrano Kerk: ‘Misschien is dit wel het juiste moment voor een transfer’

Na de vorige zomer waarin Gyrano Kerk op een haar na een lucratieve transfer naar Italië bewerkstelligd had, was het nog maar afwachten of er weer zoveel interesse voor de aanvaller zou komen in de transferperiode die nu bezig is. Immers draaide Kerk wel een wat minder goed seizoen en is hij ook niet voor een prikkie op te halen. FC Utrecht blijft bij het standpunt dat er goed verdiend moet gaan worden aan de zelfopgeleide Kerk, die in 2014 debuteerde in het eerste elftal.