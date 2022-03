Dalto degradeert uit Korfbal League na verlies tegen Groen Geel

Dalto leek aanvankelijk last te hebben van plankenkoorts. Groen Geel kwam al snel op een 0-2 voorsprong, pas daarna gooiden de Driebergers de schroom pas van zich af. Van 0-2 knokte de formatie van Barry Schep zich terug naar 6-5 en een 14-11 voorsprong bij rust. Mathijs den Ouden was in die fase amper af te stoppen met vijf treffers, Karin van den Brink schoot drie keer raak en Joost Wattel was heer en meester in de korfzone.