Dani van Soest heeft grote schoenen te vullen bij Hercules: ‘Ik moet een paar stappen vooruit denken’

Trainer René van der Kooij had de luxe over een selectie van 24 spelers te beschikken in Woerden. Iedere speler maakte zijn minuten, waarbij niemand langer dan 45 minuten speelde. ,,Omdat we een lange nacompetitie hebben gehad, zijn we iets later dan gebruikelijk begonnen en trainden we pas vier keer”, was daarvoor de verklaring van Van der Kooij. Een mooie gelegenheid om alle nieuwkomers aan het werk te zien voor de staf, waarbij de strijd om de spitspositie een interessante wordt.