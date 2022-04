Daniël Kops stopt bij Geinoord: ‘Geniet intens van de wedstrijden, maar ik sleep mij naar de trainingen’

FC Utrecht laat wens Henk Fraser uitkomen: assistent van Louis van Gaal wordt trainer in Galgen­waard

Henk Fraser is na dit seizoen definitief de trainer van FC Utrecht. De overgang is op een haar na rond, zo bevestigen bronnen. Fraser, nu nog trainer van Sparta Rotterdam, heeft er nooit een geheim van gemaakt graag in De Galgenwaard te willen werken.

8 april