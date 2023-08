Danny de Leeuw kwam terug op zijn keuze om GVVV te verlaten: ‘Stapje omhoog maak je nooit meer’

Na gemist WK richt Marijn van den Berg blik op Vuelta: olympisch kampioen steunen en azen op ritzege

Zijn winnende spurt in de vijfde etappe van de Ronde van Polen zal altijd een speciaal plekje krijgen onder de wielerhelm van Marijn van den Berg. Maar na een week in het druilerige Polen bereidt de wielerprof zich nu voor op drie weken in het snikhete Spanje.