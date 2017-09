Dapper Hercules kan niet stunten tegen FC Groningen

Al na elf minuten nam Hercules heel verrassend de leiding. Een diepe bal was prooi voor Fouad Belarbi. De rappe aanvaller bleef – oog in oog met doelman Sergio Padt – kalm en liet de bijna 3000 Hercules-supporters in de Galgenwaard juichen. De Utrechters hielden daarna lang stand. FC Groningen was, zoals verwacht, veruit het meest in balbezit, kreeg in de eerste helft acht corners, maar de Utrechters wankelden niet. Pas vijf minuten voor rust zorgde Ousamma Idrissi uit het niets voor de gelijkmaker. Kort voor de pauze kreeg Belarbi de kans op 2-1, maar hij wachtte te lang.