David Pertijs voor het laatst onder de lat bij Saestum dat de titel pakt: ‘Mooier afscheid is niet denkbaar’

David Pertijs kon een kleine glimlach niet onderdrukken na de vraag of zijn vervanging zo’n 25 minuten voor tijd een publiekswissel was. Saestum leidde op dat moment met 4-0 door treffers van Dimos Galinos, Mohammed Zarkouni en tweemaal Jamiro Beijaard. Het kon niet meer fout gaan tegen een onthutsend zwak UVV. Pertijs had er geen moeite dat hij moest plaatsmaken. ,,Voor Camiel Oe was het verdiend. Hij is er altijd bij en houdt me scherp.”