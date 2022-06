De Meern 75 jaar, van krimpende dorpsclub naar stadskolos: ‘De aanwas was niet te stuiten’

De nieuwbouwwoningen aan de Paradijstuinlaan, Watertuinlaan en Theetuinlaan hebben fraai aangeharkte tuintjes, maar dat was twintig jaar geleden wel anders. Op dit stuk grond in Leidsche Rijn voetbalde VV De Meern en het sportpark was destijds ‘wat verouderd’, zegt bestuurslid John van Wegen (59) met enig cynisme.