De Meern boven streep, Jonathan tandeloos, sneeuw is spelbreker: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

VOETBAL TOTAALDe sneeuwval van donderdag en vrijdag gooide bij de hervatting van het amateurvoetbal roet in het eten. Slechts een handvol clubs kwam in actie met wisselend succes. GVVV verstevigde de koppositie, De Meern kwam boven de degradatiestreep en een tandeloos Jonathan boog in Veenendaal voor VRC. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.