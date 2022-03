De spagaat bij FC Utrecht: wat doe je met Hake als hij Europees voetbal haalt?

Misschien dat een sensationele zege, morgen op PSV, er wat verandering in zou brengen, maar het seizoen van FC Utrecht kabbelt op dit moment een beetje voort. Slecht zijn de resultaten niet, opwindend ook niet. De ploeg staat stevig op de zevende plek en staat in punten gelijk met nummer zes Vitesse. Helemaal niet gek voor een club als Utrecht. De play-offs mogen de Utrechters nooit meer mislopen en in die beslissende weken moet worden bepaald of het seizoen nog van een gouden randje wordt voorzien.