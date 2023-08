De ‘zes van Kampong’ genieten op Ibiza na van gedenkwaardig EK: ‘Zal lang over nagepraat worden’

Kampong was op het afgelopen EK hofleverancier bij de mannen. De selectie van Jeroen Delmee groeide in Mönchengladbach uit tot een onverzettelijke eenheid. ,,Fijn als dat zo is overgekomen”, reageert verdediger Lars Balk. ,,Dat we echt een team vormden, voelden we zelf ook wel aan. Minstens zo belangrijk is directe plaatsing voor de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. Nu we daar geen kwalificatie voor hoeven te spelen kunnen we een rechtstreekse route naar Parijs uitstippelen.”