Debutant Dennis Hettinga met DOVO naar koppositie: ‘Ik was goed aan de bal, dat is mijn kracht’

De nabespreking duurde amper een paar minuten, of Dennis Hettinga stond de pers alweer te woord. Veel viel er ook niet te zeggen na de dikke overwinning op het povere Staphorst. ,,Maandag vrij, zei de trainer. We hebben in een week drie wedstrijden gehad. Niet dat ik alle wedstrijden veel heb gespeeld, maar dat is altijd lekker natuurlijk”, zei Hettinga, die morgen jarig is en dat vierde met een prima debuut als vervanger van de afwezige Lars Rebergen.