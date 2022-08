Debuterende Berenstein voorkomt blamage GVVV: ‘Ik probeer te doen wat een spits doet’

Gery Vink gedreven tot op het bot bij GVVV: ‘Ik wil om het kampioen­schap van Nederland spelen’

Na de pijnlijke degradatie blikt GVVV-trainer Gery Vink vooruit op een seizoen in de derde divisie. ,,Of ik met Matthijs de Ligt train of met een Genrich Sillé, die blijdschap is enorm als ik dit elftal naar een bepaalde hoogte kan brengen.”

12 augustus