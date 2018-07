Dessers ziet zichzelf over tien jaar in VS spelen

'Oudje' Urby schrikt niet meer van Red Bull Salzburg

14 juli In het ‘nieuwe’ FC Utrecht zonder sterkhouders Zakaria Labyad en Yassin Ayoub lijkt de rol van Urby Emanuelson (32) groter. Met hem in de basiself verloor de ploeg gisteren in Oostenrijk maar nipt van de plaatselijke landskampioen Red Bull Salzburg.