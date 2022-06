Deze regionale amateurclubs plaatsen zich voor de nacompetitie: een rondje langs de velden

VOETBAL TOTAALDe spanning was om te snijden in het laatste competitieweekend bij de amateurs. Jonathan liep ondanks 24 overwinningen in 3D de titel mis. Diverse clubs plaatsten zich voor nacompetitie om promotie of moeten in de play-offs het vege lijf zien te redden: dit is het overzicht van het amateurvoetbal.