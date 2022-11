DHSC-aanvoerder Rodney Sneijder na blessure: ‘Ik was heel emotioneel, maar de knop is om’

,,Toen het net was gebeurd. was ik heel emotioneel”, vertelt Sneijder een paar dagen na het voorval. ,,Ik was er even klaar mee, omdat ik er veel voor doe en veel train. Maar de knop is om. Met fysiotherapeut Stefan Vissers ga ik revalideren, maar jammer is het wel. Ik was lekker bezig, voelde me fit, we speelden lekker aanvallend en ik kon met doelpunten en een paar assists belangrijk zijn voor de ploeg.”

Voorlopig moet Sneijder vanaf de zijlijn toekijken. In elk geval dit kalenderjaar, want voor een scheur in de binnenband van de knie staat in elk geval acht weken. Een operatie is niet nodig. ,,De binnenband is kapot. Je hebt drie gradaties. Mijn blessure zit in gradatie twee. Ik heb pijn, omdat er een scheur in zit, maar voor een blessure aan de binnenband is bijna nooit een operatie nodig.”

Quote We gaan voor het kampioen­schap en ik ben erbij als de prijzen worden verdeeld

Ook vorig seizoen kampte Sneijder al met blessureleed. De routinier dacht ervan verlost te zijn, maar zit de komende twee maanden in de lappenmand. Zijn blessure komt de formatie van Ricky Testa La Muta nog eens extra ongelegen, omdat DHSC zaterdag de eerste periodetitel kan binnenslepen. De Utrechters moet dan winnen bij AZSV, terwijl koploper Eemdijk punten moet verspelen tegen WV-HEDW.

,,Zo’n blessure komt nooit op een goed moment, nu is het extra zuur”, zegt Sneijder. ,,Toch geloof ik erin dat wij zaterdag die periode kunnen pakken. Je kunt ‘m maar beter in de tas hebben, zeker als de titel straks misschien een brug te ver is. We gaan voor het kampioenschap en ik ben erbij als de prijzen worden verdeeld. Eerst ligt de focus op mijn revalidatie.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.