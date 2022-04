DHSC zonder publiek onderuit, druiven zijn zuur voor GVVV: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Jack’s League:

GVVV-Kozakken Boys 2-2 (1-1)

1-0 Byron Burgering, 1-1 Lars Hutten, 2-1 Lars ten Teije (strafschop), 2-2 Thomas Marijnissen (strafschop)

Bij GVVV waren de druiven vanavond zuur. De hekkensluiter van de Jack’s League koerste tegen Kozakken Boys lange tijd op een zege af, maar zag de bezoekers diep in blessuretijd uit een strafschop alsnog de gelijkmaker scoren: 2-2. In de strijd om lijfsbehoud haalde de ploeg van trainer Gery Vink daarmee niet het vooraf oh zo gewenste resultaat, namelijk winnen. Dat terwijl directe concurrent ASWH onderuit ging.

Teruggekeerd van een blessure vulde Byron Burgering in de achttiende minuut de Veenendaalse harten met geluk. De vreugde na de 1-0 voorsprong was van korte duur, want drie minuten later krulde Lars Hutten een houdbare vrije trap langs het zes-mans muurtje van GVVV. In een levendige eerste helft die volgde was de thuisploeg via Jordi Bitter het dichtst bij een nieuwe voorsprong, maar de spits schoot van dichtbij over.

Dankzij een benutte penalty van Lars ten Teije in de tweede minuut na rust lukte het GVVV wel. Adham el Idrissi had binnen een minuut na zijn rentree de 3-1 op de voet liggen, maar de spits trof het zijnet. Het zou een kostbare misser worden van de invaller.

Derde divisie:

ACV-DOVO 3-0 (2-0)

Nick Westebring 1-0, Pascal Huser 2-0, Boy Spijkerman 3-0

De problemen onderin de derde divisie nemen voor DOVO grotere vormen aan. Vanavond konden de Veenendalers het niet bolwerken tegen ACV. In Assen werd het 3-0. Daar zag het in de beginfase niet naar uit, want DOVO kreeg daarin kansen voldoende om op voorsprong te komen. Nick Hak was alleen ongelukkig in de afronding. Na de 1-0 voor ACV was Hak opnieuw dicht bij een treffer, net als Anil Mercan, maar het was ACV dat uit een vrije trap de voorsprong voor de pauze verdubbelde.

Na rust zag Lars Rebergen een inzet van de doellijn gekeerd worden en was opnieuw Hak dicht bij een aansluitingstreffer, maar verder kwam de ploeg van trainer Florian Wolf niet. ACV wel. Dat maakte er in blessuretijd nog 3-0 van. In de stand onderin veranderde niets, want ook hekkensluiter GOES en nummer zestien VVSB verloren hun potjes. DOVO, dat zeventiende staat, wacht zaterdag de degradatiekraker thuis tegen VVSB.

Hoofdklasse:

Jodan Boys-DHSC 4-1

DHSC reisde naar Gouda voor de laatste 25 minuten van het duel met Jodan Boys dat in februari werd gestaakt. De Utrechters stonden met 3-1 achter en moesten door rode kaarten van Berry van 't Land en Wadi Ouirzane het duel met negen man afmaken. Pas vijf minuten voor tijd moest de flink gehavende ploeg van Ricky Testa La Muta een doelpunt incasseren. Dat bracht de eindstand op 4-1. ,,Het was de bedoeling om de schade beperkt te houden”, zei Testa La Muta. De wedstrijd werd op last van de tuchtcommissie van de KNVB uitgespeeld zonder publiek.

Eerste klasse:

SVL-Woudenberg 1-3 (1-1)

0-1 Jarie van Egdom, 1-1 Bart Aalbertsen, 1-2 Joost de Vries

SVL leed op eigen veld een gevoelige nederlaag in de derby tegen Woudenberg: 1-2. Daardoor zakken de Langbroekers naar de voorlaatste plaats in de eerste klasse C en moet de ploeg van Joël Titaley nóg meer vrezen voor nacompetitievoetbal tegen degradatie. Woudenberg kwam in Langbroek op voorsprong. Na een kwartier stond het 1-1 door een treffer van Bart Aalbertsen. Uit een kopbal van Rik van Leeuwen was SVL dicht bij een voorsprong, maar zonder succes. Drie minuten voor tijd zorgde Joost de Vries voor de 1-2. Joey Kooij gaf in blessuretijd de genadeklap.

Tweede klasse:

BFC-De Meern 1-1 (1-0)

1-1 Stan de Groot

De Meern heeft een aanval van BFC op de koppositie afgeslagen. De ploeg van Alain Hijman kwam na een half uur met 1-0 achter, maar een kwartier voor tijd maakte Stan de Groot gelijk. ,,De eerste helft was voor BFC, naarmate de tweede helft vorderde kregen wij de overhand. Deze wedstrijd verdiende geen winnaar”, vond Hijman. Beide ploegen hebben nu 35 punten, het doelsaldo van De Meern twee doelpunten voordeliger. Daarachter staat Maarssen met slechts drie punten minder, waardoor de titelstrijd nog helemaal open ligt.

Loosdrecht-NiTA 2-2 (1-0)

2-1 Thijs Langelaar, 2-2 Roy Langelaar

Dankzij een treffer in de slotminuut van Roy Langelaar nam NiTA een punt mee uit Loosdrecht. Veel schoot de ploeg uit Nieuwer ter Aa daar niet mee op. De ploeg blijft voorlaatste, zeven punten achter Loosdrecht dat op de veilige elfde plaats staat.

Derde klasse:

OSM’75-DESTO 1-4 (1-1)

1-0 Dave Trentelman, 1-1 Dyaley Kers, 1-2 Carinho de Miranda, 1-3 Gavin Manders, 1-4 Nigel Grep

Door twee overwinning op rij lijkt DESTO de draad weer op te pakken. Ondanks een vroege achterstand op bezoek bij hekkensluiter OSM’75 won de formatie van Raymond Graanoogst eenvoudig en houdt het de druk op nummer twee Houten.

