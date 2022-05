Dijksterhuis stapt op bij OSM’75: ‘Ik voelde geen vertrouwen meer vanuit de spelersgroep’

De ploeg uit Maarssenbroek is al gedegradeerd naar de vierde klasse, maar zou doorgaan met trainer Dijksterhuis. Na een gesprek met de spelersraad besloot de oefenmeester toch anders. ,,Dinsdag werd ik uitgenodigd voor een gesprek met de spelersraad over het nieuwe seizoen, maar hoorde ik vooral allerlei dingen die ik zelf anders zou moeten doen. Ik miste daarin zelfreflectie en ik voelde geen vertrouwen meer vanuit de spelersgroep”, vertelt trainer Dijksterhuis.

De honneurs op sportpark Fazantenkamp worden tijdelijk waargenomen door assistent Frits van der Laan die het dramatische seizoen bij OSM’75 mag afmaken. Dijksterhuis: ,,Het is jammer, want ik zag het echt zitten om volgend seizoen aan de slag te gaan met een grote groep jeugdspelers die over zou komen naar de senioren, maar als er geen vertrouwen is vanuit de spelersgroep, kan ik niet werken.”