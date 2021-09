Dit is het Indonesische toptalent van FC Utrecht: ‘Hij heeft een ongelooflijke drive’

Zijn komst in februari ging gepaard met een enorme media-aandacht, met name vanuit zijn geboorteland Indonesië. Kahfi staat daar bekend als hét toptalent en mag zijn droom waarmaken in Europa, en wel in Utrecht. Commercieel gezien een interessant project - de livestreams van Jong FC Utrecht trekken meer kijkers dan die van het eerste en de club heeft er vele duizenden volgers bij - maar dat staat volgens technisch directeur Jordy Zuidam zeker niet op de eerste plaats.