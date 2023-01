Dit zijn de belangrijkste sportevenementen van 2023 in de regio: Utrecht Marathon na vier jaar terug

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ook dit jaar volgt deze krant de regionale sportwedstrijden op de voet. Vandaag, op dag twee van 2023, blikken we alvast vooruit op de meest in het oog springende evenementen bij u om de hoek. Ook in dit jaar heeft u als liefhebber weinig te klagen.