Dit zijn de indelingen in de districtsbeker van het regionale Utrechtse amateurvoetbal

Voor ‘carrière­plan­ner’ Luuk Brouwers is FC Utrecht de ideale stap: ‘Ik ben in elk geval geen dromer’

Een carrière in het betaald voetbal is nauwelijks te plannen. Maar Luuk Brouwers, nieuwkomer bij FC Utrecht, lijkt daar een uitzondering op. ,,Nu nog uitzoeken wat mijn precieze rol in dit team wordt”, sprak de 24-jarige middenvelder na de 2-1 oefennederlaag bij KV Kortrijk.

17 juli