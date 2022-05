Doelman Jansen verlaat GVVV na elf jaar met pijn in zijn blauwe hart: ‘Ik zal deze club echt missen’

Vorige week zaterdag kreeg Jansen ineens weer speeltijd. Van Willige werd in het uitduel bij Quick Boys (2-0 nederlaag) na een kwartier wegens een handsbal uit het veld gestuurd. „Dat ik toch twee goals om de oren kreeg, vond ik balen, want ik keepte in mijn ogen een prima wedstrijd. Door de schorsing van Jan kon ik dinsdagavond ook tegen De Treffers (2-0 winst, EH) keepen. Eindelijk weer een basisplek sinds 9 oktober vorig jaar. Dat smaakt naar meer, maar of ik een nieuwe kans krijg, is de vraag.”



Jansen houdt er geen rekening mee dat hij zaterdag tegen IJsselmeervogels weer onder de lat staat, nu Van Willige weer terugkeert van zijn schorsing. Op de vraag wat zijn ‘finest moments’ bij GVVV zijn geweest, graaft Jansen even in zijn geheugen. „Dat zijn er meerdere. Vanzelfsprekend het bekeravontuur in 2012, waarin we in Rotterdam zowel Excelsior (0-3, EH) als Sparta (1-1) uitschakelden en ik tegen Sparta in de penaltyserie een strafschop stopte. Daardoor gingen we naar de kwarfinale en verloren we in Alkmaar nipt met 2-1 van AZ.”