Doelman Nick Turksma wil en krijgt meer bij winnend DHSC: ‘Volgend seizoen de nummer 1-positie’

Als het moet, kan Nick Turksma zo de politiek in. DHSC had nog maar nauwelijks drie punten bijgeschreven of er ontstond kort na het laatste fluitsignaal een opstootje. Door resoluut ingrijpen van verstandige mensen aan beide kanten liep het niet uit de hand. Sercan Kurdal kreeg voor zijn bijdrage z’n tweede gele kaart, maar het incident werd tijdig in de kiem gesmoord. Turksma hield zich wijselijk afzijdig en dacht er het zijne van. ,,Dit maakt het hier allemaal wel speciaal.”