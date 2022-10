Doelman Ruben van Kouwen levert contract in bij GVVV: ‘Ik ben er wel even klaar mee’

Doelman Jan van Willige heeft zijn plek onder de lat bij GVVV terug. Hersteld van een knieoperatie in de voorbereiding krijgt hij van trainer Gery Vink de voorkeur boven Ruben van Kouwen. Die leverde daarop zijn contract in.

Iets intern heeft volgens Van Kouwen roet in het eten gegooid, waardoor de op stel en sprong in de voorbereiding gehaalde doelman plaats heeft moeten maken voor Van Willige. ,,Ik had helemaal geen slechte statistieken: we stonden bovenaan, jongste keeper, minste tegengoals. Eigenlijk geen vuiltje aan de lucht”, legt de twee meter lange sluitpost uit Houten uit.

,,Na vier dagen rust werd ik vorige week dinsdag bij de trainer geroepen en die komt met een beslissing die bij mij voor ongeloof zorgde. Hij vond mij niet stabiel genoeg. Daar zat wel wat in, vond ik. Ik had meer wedstrijden nodig, want de progressie is er, zei hij. Ik kan het ook wel respecteren dat hij zo open is geweest, maar persoonlijk zit ik een beetje in tweestrijd.”

Omdat de keuze voor Van Willige tot de winterstop niet verandert, leverde de teleurgestelde Van Kouwen na overleg met zijn omgeving een dag later zijn contract in. ,,Waarom ik niet ben gebleven? De hele situatie, ik stond daar niet achter. Ik voetbal al elf jaar op het hoogste niveau van Nederland. Ook bij Fortuna Sittard (Van Kouwens’ vorige club, red.) had ik een contract voor het eerste elftal, maar speelde ik niet. Dan begin je goed bij GVVV en overkomt me dit weer. Ik ben heel mijn leven bezig mijn droom na te streven, dus ook dit hoort erbij. Maar het is heel pittig als je dit niet ziet aankomen”, aldus Van Kouwen. ,,Wat ik nu ga doen? Die vraag stel ik mijzelf ook. Ik ben er wel even klaar mee.” De goalie richt zich op de transferwindow in de winterstop.

Volledig scherm Ruben van Kouwen. © Pro Shots / Stefan Koops

Opvallend is de krampachtigheid waarmee GVVV met de situatie rondom Van Kouwen is omgegaan. Eerst was er geheimzinnigheid over zijn afwezigheid tijdens de afrondende donderdagtraining richting RKAV Volendam. ‘Ziek’ en ‘afwezig’ luidde het antwoord, terwijl Van Kouwen zijn contract al had ingeleverd.

Supporters werden pas gisteren, een dag na de met 1-0 verloren wedstrijd, via de clubwebsite op de hoogte gebracht dat de samenwerking na dertien wedstrijden was verbroken. ‘Ruben van Kouwen heeft ons geweldig uit de brand geholpen aan het begin van dit seizoen, toen wij wat problemen hadden met blessures bij onze keepers’, klonk het dankwoord van technisch manager Rob de Boer.

