Dokter Schreurs biedt FC Breukelen hoop: ‘Ze hebben alles gegeven, onze boodschap is overgeslagen’

De koning is dood, leve de koning. Wie zonder voorkennis de ontlading waarnam na het laatste fluitsignaal moet hebben gedacht dat FC Breukelen de titel had binnengesleept. Spelers en staf ontkwamen niet aan de vele knuffels en high fives na een week in extremis. Coach Frans Schuitemaker stapte woensdag op, een dag na de remise tegen hekkensluiter Almkerk. De dolende eersteklasser kwam terecht bij Herman Schreurs en oud-speler Tom Kalkhuis om het van koers geraakte schip richting te geven.