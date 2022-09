Dost lokte oud-Ajacied Younes met succes naar FC Utrecht: ‘Ik wil een voorbeeld zijn’

Meer dan een clubhopper, heeft FC Utrecht in voormalig Ajax-aanvaller Amin Younes een leergierige voetbalromanticus binnengehaald. Over Cruijff, Maradona en zijn Nederlandse tongval. ,,Als ik een brief krijg van de gemeente Utrecht, wil ik weten wat erin staat.”