DOVO blijft derdedivisionist, vizier kan op promotieduels: ‘We hebben niets te verliezen’

Het is bijna exact een jaar geleden dat DOVO zo goed als begraven was, tot een verrassende overwinning bij Hoek zou zorgen voor de ommekeer. De rest is geschiedenis. Zeg ‘La Remontada’ en de verhalen over die epische overlevingsstrijd stromen je op de rode zijde van Panhuis als een waterval tegemoet. Het gaf het elftal van Florian Wolf dit seizoen vleugels, vertaald in het winnen van de eerste periode en, door hetzelfde Hoek nu met 1-0 te verslaan, het prolongeren van weer een jaar derde divisie. Of misschien wel meer.